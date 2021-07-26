Дженнифер Лопес отметила День рождения на яхте Ахметова

Голливудская дива, певица и актриса Дженнифер Лопес отпраздновала свой 52-день рождения на яхте самого богатого украинского олигарха Ритана Ахметова, сообщает Страна.ua.

Фото: dynamiqbrokerage.com

По данным Daily Mail, 85-метровая роскошная яхта Valerie, которую Лопес арендовала для праздника, стоит 130 миллионов долларов и принадлежит Ахметову.﻿

Фото: dynamiqbrokerage.com

"В настоящее время яхта принадлежит украинскому миллиардеру и гуру финансовых услуг Ринату Ахметову, который является 327-м самым богатым человеком в мире с собственным капиталом в 7,5 млрд долларов" , - пишет издание.

Фото: dynamiqbrokerage.com

Как добавили журналисты, в 2019 году судно было полностью отремонтировано и теперь выставлено ​​на продажу и в аренду через Dynamiq Brokerage.﻿

Фото: dynamiqbrokerage.com

Яхта имеет девять кают, украшенная мозаикой хамам, спортивный зал с панорамным видом, помещения для массажа и бьюти-процедур, кинотеатр, несколько джакузи и 6-метровый бассейн. Также там есть открытая обеденная зона, которую украшает фонтан с подсветкой.

Фото: dynamiqbrokerage.com

Фото: dynamiqbrokerage.com

Фото: dynamiqbrokerage.com

Фото: dynamiqbrokerage.com

Фото: dynamiqbrokerage.com