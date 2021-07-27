Названы самые опасные медузы мира: чем грозит их укус

Самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров, сообщает Обозреватель.

Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность.

Португальский кораблик

Попасть на этот вид медуз можно во всех мировых океанах. После укуса португальского кораблика пострадавший будет чувствовать жжение, сильную боль, а также появляется покраснение. Кроме того, может появиться лихоманка и нарушение дыхательной системы.

фото Wikipedia / Португальский кораблик

Морская крапива

После укуса этого вида на коже остаются болезненные высыпания, которые могут сопровождаться лихоманкой.

фото Wikipedia / северная морская крапива

Медуза Номура

Этот вид вырастает до двух метров и весит около 220 килограммов. Такие медузы находятся в основном в водах между Китаем и Японией. Яд этого вида очень токсичен.

Морская оса

Смертоносная медуза проживает на берегах Австралии. Ее щупальцы достигают трех метров в длину и имеют сильный яд на кончиках. Одна морская оса способна убить 60 человек за три минуты.