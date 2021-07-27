Названы самые опасные медузы мира: чем грозит их укус
Самым опасным видом медуз является волосистая цианея. Они вырастают почти до трех метров, а длина щупальцев может достигать несколько десятков метров, сообщает Обозреватель.
Цианею можно встретить по всей Северной Атлантике, а ее укус – очень болезненный. Если вовремя не предоставить пострадавшему помощь, то его жизни угрожает большая опасность.
- Португальский кораблик
Попасть на этот вид медуз можно во всех мировых океанах. После укуса португальского кораблика пострадавший будет чувствовать жжение, сильную боль, а также появляется покраснение. Кроме того, может появиться лихоманка и нарушение дыхательной системы.
- Морская крапива
После укуса этого вида на коже остаются болезненные высыпания, которые могут сопровождаться лихоманкой.
- Медуза Номура
Этот вид вырастает до двух метров и весит около 220 килограммов. Такие медузы находятся в основном в водах между Китаем и Японией. Яд этого вида очень токсичен.
- Морская оса
Смертоносная медуза проживает на берегах Австралии. Ее щупальцы достигают трех метров в длину и имеют сильный яд на кончиках. Одна морская оса способна убить 60 человек за три минуты.