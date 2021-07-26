Семена Семенченко снова отправили за решетку

Соломенский суд Киева удовлетворил ходатайство Службы безопасности Украины об изменении меры пресечения экс-нардепу Семену Семенченко с круглосуточного домашнего ареста на безальтернативное содержание под стражей, сообщает Страна.ua.

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Напомним, что по версии следствия, Семен Семенченко организовал работу незаконной ЧВК, а также он замешан в импорте из России продукции военного назначения.

В Соломенском суде Киева 26 июля проходило уже четвёртое заседание по ходатайству СБУ об изменении меры пресечения экс-нардепа Семену Семенченко которого обвиняют в создании частной военной компании.

До этого дня в отношении Семенченко действовала мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, но следователи СБУ считают, что Семенченко может влиять на свидетелей в связи с чем ими было подано ходатайство об изменении меры пресечения на содержание под стражей.

Сам Семенченко перед судом заявлял, что глава СБУ Иван Баканов лично распорядился чтобы Семенченко удерживали под стражей.

"Давление на суд идёт со стороны СБУ, Офиса генерального прокурора и прокуратуры области" ,- заявлял Семенченко перед судомм.

Таким образом, Семен Семенченко провел на свободе менее двух недель после того, как 14 июля ему была изменена мера пресечения на домашний арест.