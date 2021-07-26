В начальной школе отменяют бальную систему оценивания

Министерство образования и науки утвердило методические рекомендации относительно оценивания результатов обучения учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования. Среди прочего, вводятся понятия вербального и уровневого оценивания, сообщает Укринформ.

Соответствующий приказ и текст рекомендаций обнародован на сайте МОН.

"Одним из ключевых изменений в оценке является подход к выражению оценки. На замену обобщенной балльной оценке учебных достижений учащихся по предмету/курсу предложено использовать вербальную оценку отдельных результатов обучения ученика/ученицы по предмету изучения интегрированного курса, которая, кроме оценочного суждения о достижении, может также называть уровень результата обучения", - говорится в сообщении.

Так, рекомендации вводят понятие "вербальной оценки" (оценочное суждение) и "уровневой оценки" (оценочное суждение с указанием уровня результата). Вербальную и уровневую оценку можно выражать как устно, так и письменно. Уровень результата обучения рекомендуется определять с учетом динамики его достижения и обозначать буквами – «начальный» (Н), «средний» (С), «достаточный» (Д), «высокий» (В).

Результаты оценки личностных достижений учащихся в 1-4 классах рекомендуется выражать вербальной оценкой, объективных результатов обучения в 1-2 классах – вербальной оценкой, в 3-4 классах – или вербальной, или уровневой оценкой по выбору заведения.

Рекомендации также содержат Ориентировочную рамку оценивания результатов обучения учащихся 1-4 классов. Она позволяет обеспечить объективность и точность результата оценивания и призвана помочь формировать оценочные суждения и определять уровень результата обучения.

В то же время заведение может разрабатывать и фиксировать общие положения относительно оценивания результатов обучения учащихся в образовательной программе и конкретизировать их в части положения о внутренней системе обеспечения качества образования. Особенности организации оценивания в определенном классе могут инициироваться учителем и быть утверждены на заседании педагогического совета заведения.