Жители Литвы блокируют полигон, где планируют разместить мигрантов

Жители Литвы на автомобилях блокируют подступы к полигону в населенном пункте Руднинкай, где власти намерены разместить нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси, сообщает Страна.ua.

По словам главы Службы общественной безопасности Литвы Ричардаса Поцюса, противники размещения мигрантов в Литве блокируют мост через реку Меркис.

"Не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием" , - объяснил Поцюс.

Он добавил, что другой информацией сейчас не располагает. В понедельник, 26 июля, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что около полутора тысяч иностранцев будет размещено на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район), в палаточном городке.