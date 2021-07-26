Жители Литвы блокируют полигон, где планируют разместить мигрантов
Жители Литвы на автомобилях блокируют подступы к полигону в населенном пункте Руднинкай, где власти намерены разместить нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси, сообщает Страна.ua.
По словам главы Службы общественной безопасности Литвы Ричардаса Поцюса, противники размещения мигрантов в Литве блокируют мост через реку Меркис.
"Не пропускают грузовики с палатками и другим оборудованием", - объяснил Поцюс.
Он добавил, что другой информацией сейчас не располагает. В понедельник, 26 июля, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сообщила, что около полутора тысяч иностранцев будет размещено на полигоне в Руднинкай (Шальчининкский район), в палаточном городке.
"Принято решение, сейчас палатки едут на Руднинкский полигон, который является территорией, поднадзорной Службе общественной безопасности. Там точно будет несложно обеспечить вопросы безопасности", - сказала она журналистам.