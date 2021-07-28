Как поддержать и восстановить печень: список продуктов

Печень - самая главная биохимическая фабрика нашего организма, тем более, что мы с ней очень похожи, сообщает РБК-Украина.

Трудяжка-печень - самый крупный орган нашего тела (после кожи), ее масса составляет от 1,5 до 2 кг.

Подобно тому, как кожа защищает наш организм от воздействия вредных факторов извне, печень защищает нас от вредных веществ, попавших с пищей и токсинов, образующихся при пищеварении и в результате жизнедеятельности микрофлоры, рассказала Анна Биоториум в своем Instagram.

Гепатопротекторы - это продукты, которые поддерживают, восстанавливают и защищают клетки печени.

Список гепатопротекторов - простые продукты

Авокадо: натуральный источник глутатиона, важнейшего фермента необходимого для детоксикации в печени.

натуральный источник глутатиона, важнейшего фермента необходимого для детоксикации в печени. Ягоды: содержат большое количество антиоксидантов - полифенолов, защищающих печень от повреждений.

содержат большое количество антиоксидантов - полифенолов, защищающих печень от повреждений. Расторопша: действующее вещество силимарин - обладает антиоксидантным действием, защищает клетки печени от разрушения, стимулирует отток желчи и выведение токсинов.

действующее вещество силимарин - обладает антиоксидантным действием, защищает клетки печени от разрушения, стимулирует отток желчи и выведение токсинов. Яблоко: пектин связывает и выводит токсины, холестерин, соли тяжелых металлов.

пектин связывает и выводит токсины, холестерин, соли тяжелых металлов. Свекла: содержит бетацианин, стимулирующий работу печеночных клеток и обладающий антиоксидантным действием (защищает клетки от повреждения). Нормализует уровень холестерина, уменьшая ЛПНП ("плохой" холестерин).

содержит бетацианин, стимулирующий работу печеночных клеток и обладающий антиоксидантным действием (защищает клетки от повреждения). Нормализует уровень холестерина, уменьшая ЛПНП ("плохой" холестерин). Тыква: натуральный источник пектинов, рибофлавина, бета-каротина и ниацина, ускоряющих регенерацию мембран гепатоцитов.

Также добавьте в свой рацион грецкие орехи, топинамбур, ламинарию и кунжутное семя.

Автор: Татьяна Турчаникова