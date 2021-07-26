Субсидии урежут в разы и участятся проверки

Украинцы уже в ближайшее время столкнутся с целым рядом новшеств при назначении и выплат субсидий, сообщает Обозреватель.

С одной стороны, размер скидки резко сократят, а с другой – ужесточат проверки тех, кто уже получает помощь.

Помощь сократят всем украинцам

Кабинет министров предлагает практически на 50% урезать нормы предоставления субсидий. Так, для каждой семьи индивидуально считают, сколько она может платить за коммуналку (в среднем около 15% общего дохода семьи). И если доходы маленькие, то разницу между указанной цифрой и реальными суммами в платежке компенсируют из госбюджета.

Но есть еще одно важное условие. Существует государственный норматив: сколько в среднем каждый украинец должен тратить газа, воды, электроэнергии. тепла. И вот на эти нормативы и выдается субсидия. На период карантина, когда многие украинцы были вынуждены сидеть по домам, нормативы увеличили на 50%. Следовательно, выросли и субсидии. Сейчас же Кабинет министров, согласно разработанному Минсоцом проектом решения, планирует снова урезать нормы на 50%.

Экс-министр соцполитики Андрей Рева уверен: даже если карантин в Украине ослабили, отменять норму по поводу нормативов нельзя, пока уровень бедности не вернется хотя бы до уровня, который был до пандемии.

"Можно отменять тогда, когда уровень бедности упадет. Дело ведь не в карантине. Всего за один год индекс бедности увеличился на 10 процентных пунктов. Было 41%, а стало 51%. На 11-12% увеличились пенсии и зарплаты, а тарифы увеличились на 35%, продукты подорожали на 20-25%. Люди стали беднее, но должны будут еще больше платить" , – пояснил Рева.

Экс-министр рассчитал, как изменится размер помощи для одинокого пенсионера со средней выплатой (3723 грн). Так, в квартире площадью 40 квадратных метров коммуналка в пределах соцнормативов, который действуют сейчас, обойдется в 2233 грн. Сам субсидиант сможет заплатить 453 грн (рассчитано по формуле определения субсидии с учетом дохода и прожиточного минимума).

С действующими нормативами такой пенсионер получит 1779,9 грн субсидии. А по новым правилам, которые урежут нормативы, уже 1035,8 грн. То есть размер выплаты сократится более чем на 700 грн. И если продолжить тратить по старому нормативу, то за коммуналку придется отдать на 700 грн больше.

Субсидиантов будут проверять по-новому

Минсоц также разработал проект постановления Кабмина, который позволит по-новому проверять субсидиантов. К примеру, проверяющие получат право:

вместе с удостоверением и приказом о проверке заходить в любое помещение;

получить личные дела субсидиантов;

посещать вместе с представителем территориальной общины субсидиантов по месту жительства.

А если инспекторов в квартиру не пустят, субсидию отменят. В Минсоце говорят, что такие меры позволят проверить, действительно ли льготники указали правдивую информацию в декларации. Кроме визитов, субсидианты обязаны отвечать на вопросы проверяющих.

Если окажется, что в квартире или доме много новой техники, дорогой мебели, а во дворе припарковано несколько автомобилей, у чиновников может возникнуть вопрос: действительно ли семье не хватает денег, чтобы самим оплатить свою коммуналку. Из-за большого уровня зарплат в тени среди получателей субсидий действительно есть те, кто в декларации указал официальный, а не реальный доход.

Глава Бюро комплексного анализа и прогнозирования Сергей Дяченко считает, что проверки в ближайшее время могут участиться. Одна из причин: те деньги, которые предусмотрены в бюджете на субсидии (и платятся с задержкой), не рассчитаны на грядущей рост коммунальных тарифов.

"Объемы субсидирования, заложены в бюджете, не рассчитаны на новые величины тарифов. – говорит Дяченко. – С повышением тарифов потребность в субсидиях однозначно вырастет. Здесь есть два выхода: либо корректировка бюджета, либо сокращение количества субсидиантов. Каким путем пойдут – не знаю. Но действительно, сейчас стоит ожидать более тщательных проверок соответствия критериям тех, кто получает субсидии".

С другой же стороны, Кабмин отменил специальные комиссии, которые могли назначить помощь в том случае, если украинцы не соответствовали всем требованиям (например, делали крупную покупку или же в жилье прописан член семьи, который давно не проживает по месту регистрации).

"Раньше более 40% субсидий, которые выплачивались, назначались именно по решению этих комиссий. Потому, по моим оценкам, из 3 миллионов субсидиантов, которые были раньше, за бортом системы окажется примерно миллион домохозяйств. Вы можете остаться без субсидии, если совершили покупку более чем на 50 тыс. грн, или, например, продали трехкомнатную квартиру и купили однокомнатную" , – говорит Рева.

"В таких случаях ранее субсидия могла быть назначена, если комиссия изучит ситуацию в семье и придет к выводу, что субсидия ей нужна. Теперь же такой возможности нет" , – добавил экс-министр.

В целом, уже в августе для некоторых украинцев стоимость коммуналки может увеличиться до двух раз. При этом с началом отопительного сезона из-за новых цен на газ отопление и горячая вода подорожают на 30-40%. В такой ситуации сотни тысяч семей, которым субсидии урежут, вынуждены будут отдавать львиную долю своего дохода на оплату коммуналки.