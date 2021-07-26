Китай спровоцировал обвал на собственных биржах

Акции на биржах в материковом Китае и в Гонконге в ходе торгов 26 июля резко подешевели до рекордно низкого в этом году уровня. Обвал связан с опасениями инвесторов, спровоцированными ужесточением регулирования в сфере образования и технологическом секторе в стране, сообщает Лента.Ру.

Распродажа акций Scholar Education Group в Гонконге привела к падению стоимости бумаг более чем на 45 процентов, New Oriental Education & Technology Group Inc упали более чем на 47 процентов после того, как в США 23 июля они подешевели более чем вполовину. Эти компании предлагают образовательные услуги в Китае. Индекс CSI Education упал на 9,61 процента до самого низкого уровня за 16 месяцев. Реакция рынка связана с намерением Пекина серьезно усложнить компаниям этой отрасли доступ к финансированию и работу в целом.

Китайский индекс «голубых фишек» CSI300 снизился на 3,22 процента до самого низкого уровня с декабря. Сводный индекс биржи Шанхая упал на 2,34 процента до минимального уровня закрытия за более чем два месяца, биржи Шэньчжэня — на 2,28 процента. Это произошло из-за того, что иностранные инвесторы стремились избавиться от своих акций. Данные Refinitiv показывают, что отток средств из обыкновенных акций 26 июля достиг почти 1,4 миллиарда долларов.

В Гонконге индекс Hang Seng опустился до самого низкого уровня с 22 декабря 2020 года, потеряв 4,13 процента. Индекс материковых компаний Hang Seng China Enterprises рухнул на 4,92 процента. Перед этим стало известно о новых мерах, касающихся сферы технологий, а также недвижимости. 24 июля власти сообщили, что заставят Tencent разорвать соглашения с обладателями прав на музыкальные произведения и оштрафовали компанию за недобросовестные практики. 26 июля падали акции компаний технологического сектора, Meituan потеряла 13,76 процента, Alibaba Group Holding — 6,38 процента, Tencent Holdings — 7,72 процента.

Что касается сферы недвижимости, то, по данным СМИ, китайский центробанк предписал кредитным учреждениям в Шанхае поднять ставку по ипотеке для тех, кто приобретает первое жилье. Это также отпугнуло инвесторов, отраслевой индекс CSI 300 Real Estate потерял 6,13 процента, опустившись до самого низкого уровня с сентября 2016 года.

О намерении Пекина серьезно ужесточить требования к работе организаций, занимающихся сферой дополнительного школьного образования, стало известно 23 июля. Согласно задуманным преобразованиям, компаниям сектора больше не позволят привлекать капитал и выходить на биржу, предполагается и запрет на иностранный капитал. Стоимость таких компаний резко упала.

Действия Пекина в отношении собственных компаний, предпринимаемые в последние месяцы, уже стали серьезным ударом для местного бизнеса. По данным Bloomberg, китайские предприниматели в первой половине 2021 года понесли многомиллиардные потери