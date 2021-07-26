Жириновский призвал исключить Украину из ООН

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский заявил, что Украину следует исключить из Организации Объединенных Наций из-за водной блокады оккупированного РФ Крыма и якобы ущемления русскоязычных, сообщает Деловая столица.

"За запрет русского языка Украина должна отвечать. Она нарушает конвенцию о нацменьшинствах… В целом идет дискриминация русских по языку… А возьмите блокаду водоснабжения Крыма. Это варварство! За это надо исключать Украину из ООН. А отключение электроэнергии, а отказ в выплатах пенсий (на Донбассе — Ред.)? Нападение на диппредставительство России. И то, что она не закрыла воздушное пространство (на Донбассе, где потерпел крушение малайзийский Boeing рейса MH17, — "ДС") – это тоже ее преступление" , — заявил россиянин.