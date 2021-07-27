Карамельный русый и контуринг: какой цвет волос самый модный
В 2021 году в моде как абсолютная естественность, так и противоположные ей яркие, ненатуральные, цвета волос. В таком разнообразии каждая может найти что-то подходящее для себя, сообщает РБК-Украина.
Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Юлия Литвинова.
Самые модные оттенки волос и методы окрашивания: русый, платиновый блонд, насыщенный рыжий, цветной контуринг.
Конечно же, это ни в коем случае не значит, что если вы брюнетка, то вам нужно идти в парикмахерскую и краситься в платину. Самым главным в цвете волос является его попадание в ваш цветотип, так получится гармоничный и приятный глазу образ.
Какие цвета волос сейчас самые модные
- Все оттенки русого - в тренде
- Если блонд - то платина
- Цветные волосы - от фиолетового до зеленого, главное - чтобы вам шло.
- Контуринг уже несколько сезонов не покидает модные подборки.
- Насыщенный рыжий - для горячих натур.
Автор: Татьяна Турчаникова