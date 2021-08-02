Самый модный цвет волос: от карамельно русого до контуринга

В 2021 году в моде как абсолютная естественность, так и противоположные ей яркие, ненатуральные, цвета волос. В таком разнообразии каждая может найти что-то подходящее для себя, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Юлия Литвинова.  

Самые модные оттенки волос и методы окрашивания: русый, платиновый блонд, насыщенный рыжий, цветной контуринг.

Карамельный русый и контуринг: стилист рассказала, какой цвет волос самый модный в 2021
фото: instagram.com/hannaschonberg

﻿ Конечно же, это ни в коем случае не значит, что если вы брюнетка, то вам нужно идти в парикмахерскую и краситься в платину. Самым главным в цвете волос является его попадание в ваш цветотип, так получится гармоничный и приятный глазу образ.

Какие цвета волос сейчас самые модные

  • Все оттенки русого - в тренде

Карамельный русый и контуринг: стилист рассказала, какой цвет волос самый модный в 2021
фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Карамельный русый и контуринг: стилист рассказала, какой цвет волос самый модный в 2021
фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/
  • Если блонд - то платина

Карамельный русый и контуринг: стилист рассказала, какой цвет волос самый модный в 2021
фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

  • Цветные волосы - от фиолетового до зеленого, главное - чтобы вам шло.
Карамельный русый и контуринг: стилист рассказала, какой цвет волос самый модный в 2021
фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/
  • Контуринг уже несколько сезонов не покидает модные подборки.
Карамельный русый и контуринг: стилист рассказала, какой цвет волос самый модный в 2021
фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/
  • Насыщенный рыжий - для горячих натур.
Карамельный русый и контуринг: стилист рассказала, какой цвет волос самый модный в 2021
фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

 

Автор: Татьяна Турчаникова

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