Самый модный цвет волос: от карамельно русого до контуринга

В 2021 году в моде как абсолютная естественность, так и противоположные ей яркие, ненатуральные, цвета волос. В таком разнообразии каждая может найти что-то подходящее для себя, сообщает РБК-Украина.

Об этом в своем блоге Instagram рассказала стилист Юлия Литвинова.

Самые модные оттенки волос и методы окрашивания: русый, платиновый блонд, насыщенный рыжий, цветной контуринг.

фото: instagram.com/hannaschonberg

﻿ Конечно же, это ни в коем случае не значит, что если вы брюнетка, то вам нужно идти в парикмахерскую и краситься в платину. Самым главным в цвете волос является его попадание в ваш цветотип, так получится гармоничный и приятный глазу образ.

Какие цвета волос сейчас самые модные

Все оттенки русого - в тренде

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Если блонд - то платина

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Цветные волосы - от фиолетового до зеленого, главное - чтобы вам шло.

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Контуринг уже несколько сезонов не покидает модные подборки.

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Насыщенный рыжий - для горячих натур.

фото: instagram.com/f.a.s.h.i.o.n.i.m.a.g.e.s/

Автор: Татьяна Турчаникова