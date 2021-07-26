Зеленский "почистил" верхушку СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил нескольких высокопоставленных сотрудников Службы безопасности Украины, сообщает Деловая столица.

В сообщении пресс-службы главы государства отмечается, что основной целью кадровых перестановок является обеспечение готовности СБУ к системной трансформации. Соответствующий законопроект прорабатывается в Верховной Раде.

"Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению" , — отметил Зеленский.

Так, были уволены первый замглавы СБУ, и.о. руководителя Антитеррористического центра Руслан Баранецкий, первый замглавы СБУ, начальник ГУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Василий Малюк, начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнейчук и начальник Управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

Кроме того, Сергей Андрущенко уволен с должности заместителя главы СБУ и переведен на должность первого замглавы СБУ и руководителя Антитеррористического центра при спецслужбе.

Зеленский добавил, что второй задачей СБУ является "существенная активизация борьбы с контрабандой".