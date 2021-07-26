Дела Майдана: Крысин избежал наказания по трем статьям

В понедельник, 26 июля, Дарницкий районный суд Киева освободил Юрия Крысина, который командовал "титушками" во время Евромайдана, от уголовной ответственности по трем статьям Уголовного кодекса, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила в своем Facebook общественная организация "Адвокатская совещательная группа".

"Речь о статье 296 (хулиганство совершенное группой лиц), 340 (незаконное препятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий, демонстраций) и 146 (незаконное лишение свободы, похищение человека совершенное из корыстных побуждений в отношении двух или более лиц). Именно по этим статьям Крысина освободили от ответственности" , — говорится в сообщении.

Осталось только обвинение по ст. 127 УК (пытки).

Прокурор Юлия Малашич отметила, что адвокаты Крысина умышленно затягивали процесс.

"Все поведение защиты, а именно затягивание — дало свой результат. После 5 месяцев неявок адвокатов судебное разбирательство началось с опозданием. Сроки давности по трем статьям действительно прошли" , — констатировала она.

Также во время слушания 26 июля представитель потерпевших Павел Дикань приобщил свои дополнительные материалы во время стадии дополнений. Так, он обратил внимание на дело по обвинению Александра Серова. Она касается эпизода с похищением Владислава Иваненко. По версии следствия, Серов охранял похищенного потерпевшего Иваненко в палаточном лагере у метро «Бориспольская». За это он получил 800 грн.

Напомним, Юрий Крысин уже осужден на 5 лет лишения свободы по делу убийства "титушками" журналиста Вячеслава Веремия. В сентябре 2019 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу защиты Юрия Крысина с просьбой о смягчении приговора.