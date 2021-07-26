Семь поездов задерживаются с отправлением из Киева: причина

Семь поездов отстают от графика отправления из Киева из-за аварийного отключения напряжения в электросети, сообщает Интерфакс-Украина.

"Из-за аварийного отключения напряжения в электросети часть поездов отправляется из Киева с задержкой", – говорится в сообщении на сайте УЗ в Фейсбук в понедельник вечером.

В частности задерживаются поезда: №10 Киев - Мариуполь (+57 мин); №228 Киев - Бердянск (+50 мин); №12 Киев - Новоалексеевка (+50 мин); №44 Чернигов - Ивано-Франковск (+53 мин); №81 Киев - Ужгород (+32 мин); №116 / 136 Киев - Бердянск, Авдеевка (25 мин); №49 Киев - Трускавец (+15 мин).

В "Укрзализныце" подчеркнули, что докладывает максимальные силы для сокращения отставания поездов от графика.