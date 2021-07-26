Сотрудники украинского телеканала заявили, что ГБР их прослушивает

На телеканале "Прямой" заявили, что Государственное бюро расследований оказывает давление на оппозиционные медиа. В частности, работники ГБР начали прослушивать сотрудников телеканала, сообщает РБК-Украина.

Из собственных источников редакции стало известно, что журналистов телеканала "Прямой" начали прослушивать следователи ГБР. Среди тех, за кем будут круглосуточно следить - Владимир Сташевский, гендиректор канала.

"Мы работаем честно. И нынешнее прослушивание - это просто очередная попытка давить на телеканал" , - заявил Владимир Сташевский.

По данным телеканала, ГБР имеет даже соответствующее решение суда, которое позволяет прослушивать журналистов. Правда, в едином реестре досудебных расследований оно не зарегистрировано.

"Власть давит на "Прямой" и с помощью знаменитого Печерского районного суда Киева. Именно этот суд в прошлом году продолжил дело о купле-продаже канала и разрешил проводить обыски на "прямом" , - добавляют на телеканале.

Такие действия суда журналисты расценили как давление на свободу слова.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявлял, что давление на "Прямой" является политическим преследованием власти независимого медиа за его оппозиционную политику под надуманным предлогом.