В Турции экстренно посадили самолет с министром обороны

Самолет с министром обороны Турции Хулуси Акаром совершил экстренную посадку после столкновения с птицей, сообщает Лента.Ру.

Инцидент произошел вскоре после взлета воздушного судна с аэродрома в южной турецкой провинции Газиантеп. Министр возвращался из инспекционной поездки на границу с Сирией. На борту с ним находились глава Генштаба Турции генерал Яшар Гюлер и командующий Сухопутными войсками генерал Умит Дюндар.

После столкновения с птицей образовалась трещина в стекле, самолет совершил вынужденную посадку в ближайшем аэропорту города Адана. В результате инцидента никто не пострадал.