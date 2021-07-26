Байден объявил о прекращении военной миссии в Ираке
Американские военные прекратят участвовать в боевых операциях в Ираке, а их роль в дальнейшем будет состоять только в обучении и тренировке иракских военных, сообщает Обозреватель.
Между двумя странами подписано соответствующее соглашение.
Об этом после заявил президент США Джо Байден после встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи.
Роль Соединенных Штатов ограничится помощью в тренировках военнослужащих и борьбе с ИГИЛ.
"Но мы не будем участвовать в каких-либо военных миссиях", — подчеркнул Байден.