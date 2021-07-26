Западная Европа в воде: затапливает Бельгию и Швейцарию
Большая вода снова терроризирует Старую Европу. Улицы Великобритании сейчас напоминают Венецианские каналы. Больше всего пострадал Лондон. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии. В Бельгию наводнение пришло уже второй раз за лето, сообщает Сегодня.
"С лопатами и мотыгами, бельгийцы разгребают завалы на улицах. Всюду – комья; деревянные глыбы, куски асфальта и грязь. Все это последствия наводнения, бушевавшего в городке Динан", – рассказывает наш корреспондент.
Несколько часов дожди шли в бельгийском городе Динан и превратили дороги в бурные потоки. Сотни домов были затоплены. Их жители пытаются хоть что-то спасти из собственного имущества. Повезло тем, кто живет на верхних этажах – только туда вода не добралась. А вот машины одну за другой забирали мощные потоки.
"Мою машину подхватила вода и отнесла прочь. Я даже не представляю, где она! Вот такие убытки. А с улицей только посмотрите, что случилось! Все здесь в выбоинах, дорога окончательно разрушена, – с отчаянием говорит местная жительница Натали Розеналь.
Стихия повредила и железнодорожные пути. Город оказался в частичной транспортной блокаде. Поезда сюда пока не ходят. Когда все восстановят – коммунальщики не прогнозируют.
Стихия в Великобритании
Под воду – пошли и улицы Великобритании . Таких мощных ливней не выдержал даже привычный к дождливой погоде Лондон.
Здесь затопило дорожные развязки, тоннели, подземку британской столицы. Закрылось восемь станций метро.
Удар непогоды по Швейцарии
Там поплыли дороги, тротуары, железнодорожные станции. Под воду ушли подземные гаражи, подвалы и улицы в пяти районах. Один из них после мощного ливня еще и засыпало градом.
И это в то время, как Европа до сих пор не оправилась от предыдущего наводнения, бушевавшего две недели назад. Стихию прозвали катастрофой столетия. Погибло более 250 человек.
Далее прогнозы синоптиков неутешительны. На этой неделе стоит ожидать новых ливней.