Западная Европа в воде: затапливает Бельгию и Швейцарию

Большая вода снова терроризирует Старую Европу. Улицы Великобритании сейчас напоминают Венецианские каналы. Больше всего пострадал Лондон. Ушли под воду также железнодорожные станции Швейцарии. В Бельгию наводнение пришло уже второй раз за лето, сообщает Сегодня.

"С лопатами и мотыгами, бельгийцы разгребают завалы на улицах. Всюду – комья; деревянные глыбы, куски асфальта и грязь. Все это последствия наводнения, бушевавшего в городке Динан" , – рассказывает наш корреспондент.

Несколько часов дожди шли в бельгийском городе Динан и превратили дороги в бурные потоки. Сотни домов были затоплены. Их жители пытаются хоть что-то спасти из собственного имущества. Повезло тем, кто живет на верхних этажах – только туда вода не добралась. А вот машины одну за другой забирали мощные потоки.

Улицы бельгийского городка Пепенстер перекрыты смытыми водой машинами. Фото Reuters / автор Johanna Geron

"Мою машину подхватила вода и отнесла прочь. Я даже не представляю, где она! Вот такие убытки. А с улицей только посмотрите, что случилось! Все здесь в выбоинах, дорога окончательно разрушена, – с отчаянием говорит местная жительница Натали Розеналь.

Стихия повредила и железнодорожные пути. Город оказался в частичной транспортной блокаде. Поезда сюда пока не ходят. Когда все восстановят – коммунальщики не прогнозируют.

Стихия в Великобритании

Под воду – пошли и улицы Великобритании . Таких мощных ливней не выдержал даже привычный к дождливой погоде Лондон.

Здесь затопило дорожные развязки, тоннели, подземку британской столицы. Закрылось восемь станций метро.

В Лондоне были закрыты несколько станций метро / Фото Reuters / Автор HENRY NICHOLLS

Удар непогоды по Швейцарии

Там поплыли дороги, тротуары, железнодорожные станции. Под воду ушли подземные гаражи, подвалы и улицы в пяти районах. Один из них после мощного ливня еще и засыпало градом.

И это в то время, как Европа до сих пор не оправилась от предыдущего наводнения, бушевавшего две недели назад. Стихию прозвали катастрофой столетия. Погибло более 250 человек.

Далее прогнозы синоптиков﻿ неутешительны. На этой неделе стоит ожидать новых ливней.