Безос предлагает профинансировать NASA

Американский предприниматель и основатель Blue Origin и Amazon Джефф Безос предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) профинансировать часть бюджетного дефицита, сообщает РБК-Украина.

В обмен миллиардер желает получить контракт, который позволит его команде разработать посадочный модуль для программы Artemis.

В опубликованном обращении к директору NASA Биллу Нельсону, Безос предлагает космическому агентству профинансировать 2 млрд долларов, чтобы оно закрыло бюджетный дефицит. В обмен на свою услугу, предприниматель желает взять полную ответственность за разработку и запуск лунного посадочного модуля.

"Предложение не является отсрочкой, а представляет прямой и постоянный отказ от платежей со стороны NASA. Это даст государству время наверстать упущенное" , - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что NASA анонсировало программу Artemis весной 2019 года. Также известно, что миссия будет состоять из трех этапов:

первый будет заключаться в беспилотном полете корабля Orion вокруг Луны и его возвращении на Землю;

второй предполагает полет корабля вокруг Луны с экипажем на борту;

ориентированно в 2024 году, в рамках третьего этапа, NASA планирует осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны.

Автор: Сергей Пышкин