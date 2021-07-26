Безос предлагает профинансировать NASA
Американский предприниматель и основатель Blue Origin и Amazon Джефф Безос предложил Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) профинансировать часть бюджетного дефицита, сообщает РБК-Украина.
В обмен миллиардер желает получить контракт, который позволит его команде разработать посадочный модуль для программы Artemis.
В опубликованном обращении к директору NASA Биллу Нельсону, Безос предлагает космическому агентству профинансировать 2 млрд долларов, чтобы оно закрыло бюджетный дефицит. В обмен на свою услугу, предприниматель желает взять полную ответственность за разработку и запуск лунного посадочного модуля.
"Предложение не является отсрочкой, а представляет прямой и постоянный отказ от платежей со стороны NASA. Это даст государству время наверстать упущенное", - отмечается в сообщении.
Стоит отметить, что NASA анонсировало программу Artemis весной 2019 года. Также известно, что миссия будет состоять из трех этапов:
- первый будет заключаться в беспилотном полете корабля Orion вокруг Луны и его возвращении на Землю;
- второй предполагает полет корабля вокруг Луны с экипажем на борту;
- ориентированно в 2024 году, в рамках третьего этапа, NASA планирует осуществить высадку астронавтов на поверхность Луны.
Автор: Сергей Пышкин