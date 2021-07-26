В Минцифры пообещали 1 млн грн за взлом "Дії"

Министерство цифровой трансформации Украины объявило награду в 1 миллион гривен для тех, кто сможет взломать Дію. Ведомство проведет второй этап тестирования приложения, сообщает Обозреватель.

Об этом говорится на странице Минцифры в Facebook. Предполагается, что участвовать может любой желающий, вне зависимости от опыта, а за каждую найденную уязвимость будет выплачиваться награда.

В ведомстве пояснили, что на этот раз в приоритете тестирование подписи Дія.Підпису. Там напомнили, что приложение является самым безопасным IT-продуктом в Украине, поскольку оно не хранит данные, а только отображает то, что уже есть в реестрах о человеке.

Подробности министр цифровой трансформации Михаил Федоров должен объявить на брифинге во вторник, 27 июля.

Первый этап тестирования проходил осенью 2020 года. Тогда призовой фонд также составлял 1 млн грн, а награды были распределены по пяти категориям (от наименее до наиболее опасных уязвимостей).