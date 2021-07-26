SpaceX и Amazon переманили сотни специалистов Boeing

Сотни бывших сотрудников Boeing перешли на работу в Amazon и SpaceX - компания Boeing сокращает штат, сообщает Корреспондент.

Агентство Blooomberg со ссылкой на данные LinkedIn пишет, что в Amazon сейчас работает около 1100 выходцев из Boeing, а в SpaceX - как минимум 200. Также экс-сотрудники Boeing переходят в Microsoft, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Всего с начала 2020 года центр производства самолетов Boeing в Сиэтле покинули более 3200 инженеров и технических работников.

"Мы задаемся вопросом о том, страдает ли Boeing от оттока специалистов, так как потенциально очень большое количество инженеров покинуло компанию в последние годы, и недавний процесс наема не заполнил этот пробел" , - заявил аналитик Bank of America Рон Эпштейн.

Компания Boeing сокращает штат на фоне рекордных финансовых потерь.

"Ранее компания увеличивала производство самолетов, что привело к рекордным продажам. Но эта стратегия перестала работать после двух авиакатастроф с участием самолетов 737 MAX, которые унесли жизни 346 человек. Они стали для Boeing "ночным кошмаром" с точки зрения пиара и больно ударили по выручке. Затем из-за пандемии упал спрос на другой самолет компании - Boeing 787 Dreamliner" , - пишет агентство.

В течение последних лет "одержимые затратами" руководители Boeing потратили более 40 млрд долл на выкуп акций компании, добавляет Bloomberg.

В связи с такой ​​стратегией компания оказалась плохо подготовленной к тяжелым временам и новым угрозам со стороны конкурентов, подытожило информ агентство.