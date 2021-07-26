В России взорвался магистральный газопровод
В Кишертском районе Пермского края в РФ произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Центр-2, сообщает РБК.
«Да, действительно произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой — Центр-2, ориентировочно в километре от деревни Заборье Кишертского округа. <...> Диаметр газовой трубы — 1400 мм, давление — 7,5 Мпа», — сказано в сообщении пресс-службы администрации Кишертского муниципального краевого округа.
Там также добавили, что пострадавших нет, ближайшие дома не повреждены. На месте работают аварийные службы и сотрудники полиции, отдельные подразделения направлены на защиту близлежащих населенных пунктов и лесных насаждений.
«В настоящее время происходит факельное выгорание, также проводится ликвидация возгорания сухой растительности на площади 2 га», — пояснили в ведомстве.