В Белом доме отреагировали на протесты в Тунисе

Власти США обеспокоены ситуацией в Тунисе, однако пока не пришли к окончательному заключению относительно того, считают ли они последние события в североафриканской стране государственным переворотом. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает ТАСС.

"Во-первых, мы обеспокоены развитием событий в Тунисе <...>. Мы поддерживаем контакты <...> с тунисскими лидерами, чтобы узнать больше о ситуации, призвать к спокойствию и поддержать усилия Туниса в плане продвижения вперед в соответствии с демократическими принципами" , - сказала она, отвечая на вопрос, расценивает ли вашингтонская администрация происходящее в арабской республике как госпереворот.