Балтийские истребители 7 раз перехватывали самолеты РФ

В Литве истребители миссии Балтийского воздушного патрулирования НАТО за прошедшую неделю семь раз поднимались в воздух и в шести случаях сопроводили семь военных самолетов России, сообщает Корреспондент.

"19–25 июля истребители, выполняющие функции воздушного патрулирования НАТО в странах Балтии, семь раз поднимались в воздух для опознания и сопровождения военных самолетов РФ, пролетавших в международном пространстве над Балтийским морем" , - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Литвы.

Сообщается, что инциденты произошли дважды 19 июля, трижды 20 июля и 22 июля. Опознанные военные самолеты РФ летели из Калининградской области на "основную часть России" или в обратном направлении. 23 июля авиапатруль взлетел, но цель не была обнаружена.

Во время двух сопровождений 20 июня, три самолета РФ не имели плана полета, летели с выключенными транспондерами и не поддерживали связь с Региональным центром управления полетами RSVC. В остальных случаях военные самолеты РФ следовали, не имея плана полета, с выключенными транспондерами, но поддерживая связь с RSVC.