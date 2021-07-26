Боррель отметил единство ЕС в борьбе с пандемией

В Испании в Международном университете имени Менендеса Пелайо в городе Сантандер представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз, как сообщество стран, позволяет преодолевать современные проблемы, с которыми в одиночку не могла бы справиться ни одна страна, сообщает Корреспондент.

Пандемия COVID-19 является тому наглядным подтверждением. Об этом Жосеп Боррель заявил﻿ во время лекции в Испании.

"Я верю, что европейцы осознают, что появляется все больше и больше проблем, которые не имеют национального решения. Пандемия - одна из них. Мы решили закупать вакцины совместно. Представьте ситуацию, если бы 27 стран самостоятельно вышли на рынок вакцин, чтобы покупать для себя. Представьте, как 27 стран неупорядоченно стучат в дверь производителей, и каждая пытается спасти собственную шкуру. Результат был бы намного хуже, без сомнений" , - сказал представитель ЕС.

Жозеп Боррель отметил, что совместные действия ЕС дают свои результаты, несмотря на угрозы, которыми сейчас обременена Европа.