На Кировоградщине острая нехватка медиков

По данным пресс-службы областного центра занятости на Кировоградщине насчитывается 178 вакансий медиков, сообщает Интерфакс-Украина.

Работодатели готовы платить от 2 361 до 17 450 грн. Разница в зарплате объясняется требованиями к квалификационному уровню, категории работника, стажа работы и тому подобное.

В частности, в больницы области в наибольшем количестве требуются ветеринары, врачи общей практики, офтальмологи, невропатологи, терапевты, педиатры, хирурги и стоматологи.