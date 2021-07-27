По Италии пронесся шторм, сильный град побил авто

Северная часть Италии пострадала от непогоды. На территории страны прошлись сильные штормы, град и порывы ветра, сообщает Факты.ICTV.

Местных жителей предупредили об опасности, синоптики призывают граждан по возможности не выходить из дома. Десятки машин на автодороге А1 между Пьяченцей и Пармой повредил град. На территории муниципалитета Фельтре чрезмерный ливень разрушил виноградники.

По сообщениям местных СМИ, с неба падает град размером как теннисный мяч (в диаметре около 7 см). В этом месяце непогода в Италии уже разрушила несколько посевов.

Также в провинциях Лекко, Комо и Сондрио произошло несколько оползней. Дороги и транспорт на трассе полностью залиты грязью. Сильный ветер повредил крыши нескольких зданий. В настоящее время не известно, есть ли пострадавшие.