Во время заезда погиб мотогонщик-подросток

14-летний испанский мотогонщик Хьюго Миллан Грасия погиб после аварии во время гонки пятого этапа чемпионата European Talent Cup, сообщает Новое время.

Как передает MotoGP, во время гонки юный мотогонщик не справился с управлением и упал с мотоцикла.

После падения Грасия пытался покинуть опасную зону, однако польский гонщик Леон Павелац врезался в него на большой скорости.

Грасии оказали первую помощь, после чего доставили в больницу в Сарагосе, однако спасти спортсмена не удалось. От полученных травм молодой испанец умер.