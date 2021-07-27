В Киеве ограничат движение из-за крестного хода

В Киеве ограничат движение из-за крестного хода

По случаю 1033-й годовщины Крещения Киевской Руси в Киеве усилят наблюдение за правопорядком и ограничат движение транспорта на отдельных улицах, сообщает Украинская правда.

"27 июля, согласно поданным заявкам, состоится крестный ход, посвященный 1033-летию Крещения Киевской Руси. В связи с этим, правоохранители заступят на усиленное дежурство улиц столицы. Также в целях предупреждения правонарушений в местах массово﻿го скопления граждан за порядком будут следить сотрудники полиции диалога, взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и других профильных служб. Кроме того, патрульная полиция предупреждает об ограничении движения транспорта в центре Киева в связи с проведением мероприятий", - информирует Национальная полиция﻿.

В частности, с 6:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Крещатик (от улицы Богдана Хмельницкого до Европейской площади);
  • на улице Михайловская (от улицы Крещатик до улицы Большая Житомирская)
  • на улице Большой Житомирской (от улицы Владимирская во Владимирский проезда)
  • на улице Трехсвятительской (от Михайловской площади до Европейской площади)
  • на Владимирском спуске (от Европейской площади до Почтовой площади)
  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до Европейской площади);
  • на Парковой дороге (от улицы Михаила Грушевского к аллее Герои Крут).

С 14:00 будет перекрыто движение:

  • на улице Михаила Грушевского (от улицы Садовой до улицы Московской)
  • на улице Ивана Мазепы (от улицы Московская до площади Славы)
  • на улице Лаврская (от площади Славы до улицы Цитадельной)
  • на аллее Героев Крут (от площади Славы до Днепровского спуска)
  • на Днепровском спуске (от аллеи Героев Крут до Набережного шоссе).
"Киевские правоохранители обращаются к водителям с просьбой быть внимательными и планировать свой маршрут движения с учетом вышеупомянутой информации", - отмечается в сообщении.

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