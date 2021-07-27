У Зеленского подсчитали убытки от контрабанды

Государственный бюджет ежегодно теряет около 300 млрд гривен из-за контрабанды. Такие цифры привели в Офисе президента, ссылаясь на некие экспертные оценки, сообщает Зеркало недели.

Президент Владимир Зеленский раскритиковал темпы борьбы с контрабандой, которые демонстрирует СБУ, и заявил о необходимости усиления работы на этом направлении и достижения «конкретного результата».

Отметим, что 26 июля Владимир Зеленский подписал восемь указов о кадровых изменениях в СБУ. Он уволил заместителей главы ведомства Руслана Баранецкого и Василия Малюка, начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Алексея Корнейчука, а также повысил до первого заместителя главы СБУ Сергея Андрущенко.

Кадровые перестановки он пояснил необходимостью подготовки к реформе и усиления борьбы с контрабандой.