Полиция задержала неуловимую банду "Сенсея"

Правоохранители задержали президента Федерации содействия спорта и рукопашного боя Александра Оверченко по кличке «Сенсей». По данным следствия, он несколько лет возглавлял организованную преступную группу, которая специализировалась на разбойных нападениях и других особо тяжких преступлениях, сообщает Зеркало недели.

Им инкриминируют 20 эпизодов, среди которых покушение на полицейского, разбойные нападения на юриста, судью апелляционного суда и мэра одного из городов, сообщили в полиции Киевской области 26 июля.

Членами банды полиция считает 10 человек, пятерых сообщников «Сенсея» задержали, один из них носит кличку «Химик». Всех подозреваемых суд взял под стражу.

Члены банды не пользовались личным автотранспортом, «на дело» ходили пешком, а информацию о целях собирали из открытых источников: СМИ и интернет-ресурсов. Свои действия злоумышленники записывали на видео: потерпевших заставляли признаваться в том, что они коррупционеры и получили деньги нечестными путем. Иногда грабители приносили с собой муляжи валюты для съемок эффектного видео, которое «Сенсей» затем выкладывал в своем Telegram-канале.

Около месяца оперативники вели наблюдение за четырьмя адресами, где мог появится Оверченко. «Сенсея» и его правую руку «Химика» задержали вместе. У них изъяли оружие и фальшивые документы.

Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска, Департамента киберполиции и Бучанского районного управления полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения.

Действия подозреваемых предварительно квалифицированы как разбой с проникновением в чужое жилище (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса), незаконное завладение транспортным средством с применением насилия (ч. 3 ст. 289), незаконное лишение свободы и похищение человека (ч. 2 ст. 146). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы, а «Сенсею» - пожизненное.