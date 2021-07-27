Полиция задержала неуловимую банду "Сенсея"

Правоохранители задержали президента Федерации  содействия спорта и рукопашного боя Александра Оверченко по кличке «Сенсей». По данным следствия, он несколько лет возглавлял организованную преступную группу, которая специализировалась на разбойных нападениях и других особо тяжких преступлениях, сообщает Зеркало недели.

Им инкриминируют 20 эпизодов, среди которых покушение на полицейского, разбойные нападения на юриста, судью апелляционного суда и мэра одного из городов, сообщили в полиции Киевской области 26 июля.

Членами банды полиция считает 10 человек, пятерых сообщников «Сенсея» задержали, один из них  носит кличку «Химик». Всех подозреваемых суд взял под стражу.

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Члены банды не пользовались личным автотранспортом, «на дело» ходили пешком, а информацию о целях собирали из открытых источников: СМИ и интернет-ресурсов. Свои действия злоумышленники записывали на видео: потерпевших заставляли признаваться в том, что они коррупционеры и получили деньги нечестными путем. Иногда грабители приносили с собой муляжи валюты для съемок эффектного видео, которое «Сенсей» затем выкладывал в своем Telegram-канале.

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Около месяца оперативники вели наблюдение за четырьмя адресами, где мог появится Оверченко. «Сенсея» и его правую руку «Химика» задержали вместе. У них изъяли оружие и фальшивые документы.

Операцию провели сотрудники Управления уголовного розыска, Департамента киберполиции и Бучанского районного управления полиции при силовой поддержке бойцов спецподразделения.

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Действия подозреваемых предварительно квалифицированы как разбой с проникновением в чужое жилище (ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса), незаконное завладение транспортным средством с применением насилия (ч. 3 ст. 289), незаконное лишение свободы и похищение человека (ч. 2 ст. 146). Если вину подозреваемых докажут в суде, им грозит до 15 лет лишения свободы, а «Сенсею» - пожизненное.

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