Тихановская выступила за "нормальные отношения" между Беларусью и РФ
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что выступает за нормальные соседские отношения между Москвой и Минском.
"Мы хотим продолжать торговлю, выгодную для обоих государств, торговые отношения с Россией. Мы всегда будем соседями. Мы всегда будем рядом. И мы должны создавать нормальные отношения", - сказала Тихановская, выступая в Совете по международным делам в Нью-Йорке.
"И если Кремль хочет играть конструктивную роль в выходе из этого кризиса, единственное что они могут сделать - не вмешиваться во внутренние дела", - добавила она.