Тихановская выступила за "нормальные отношения" между Беларусью и РФ

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что выступает за нормальные соседские отношения между Москвой и Минском.

"Мы хотим продолжать торговлю, выгодную для обоих государств, торговые отношения с Россией. Мы всегда будем соседями. Мы всегда будем рядом. И мы должны создавать нормальные отношения" , - сказала Тихановская, выступая в Совете по международным делам в Нью-Йорке.