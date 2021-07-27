Авиаперевозчики США пожаловались на дефицит топлива

Американские авиаперевозчики столкнулись с дефицитом топлива из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

"Авиационное топливо за прошедший в условиях пандемии год отдало свое место в трубопроводах бензину и дизелю. Федеральная комиссия по регулированию энергетики, операторы трубопроводов и авиакомпании должны работать вместе, чтобы дать возможность поставщикам доставить топливо в аэропорты" , - сказала представитель Delta Airlines.

В компании подчеркнули, что "благодаря экстраординарным мерам, предпринятым командой Delta, ситуация не повлияла на выполнение полетов".

Другой перевозчик, United Airlines, косвенно также подтвердил наличие дефицита, но сославшись на то, что проблема коснулась всей индустрии.

В свою очередь сообщает телеканал CNBC, авиакомпания American Airlines уже предупредила пилотов о дефиците авиационного топлива и просит их об экономии.

"Задержки поставок топлива, которые ранее испытывали города на западе страны, сейчас происходят по всей стране и, как ожидается, продолжатся до середины августа" , - цитирует издание внутренний документ American Airlines.

Недостаток топлива, по данным компании, объясняется дефицитом водителей-дальнобойщиков и перебоями поставок. Для нормализации ситуации компания доставляет топливо в аэропорты, где испытывается наибольший дефицит.