Пенсия зависит от стажа: кто получит от 40% зарплаты и больше

Будущие пенсии украинцев зависят от количества лет страхового стажа. Максимально возможные выплаты должны получать граждане с полным стажем, пенсию на уровне прожиточного минимума – пенсионеры со стажем от пяти лет, сообщает Сегодня.

При наличии полного стажа человек будет получать не меньше 40% от своего заработка, но не больше уровня максимальной пенсии (сейчас это 18 540 гривен).

Об этом рассказала министр социальной политики Марина Лазебная на встрече с экспертами Международной организации труда.

"Наша цель – усилить минимальные уровни социальной защиты в пожилом возрасте. Для этого государство должно гарантировать людям с полным страховым стажем коэффициент замещения пенсией заработка не ниже 40%, людям со стажем 15 лет – страховую пенсию, возможно, с более низким замещением, но по общей формуле, людям со стажем от пяти лет – помощь от государства для обеспечения по крайней мере прожиточного минимума", – сказала Лазебная.

На данный момент минимальная пенсия составляет 1854 гривен.

Сколько нужно стажа

Согласно графику повышения пенсионного возраста, с 1 апреля 2021 году в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту будут начислять женщинам только по достижении 60 лет (и больше). При этом стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.

При этом пенсионный возраст женщин, которые претендуют на пенсию по возрасту на льготных условиях, пока ниже, чем у мужчин, которые имеют право на такую же пенсию. Тем не менее с 1 апреля и для них повысился и пенсионный возраст, и требования по стажу: