Южная Корея возобновила линию связи с КНДР

Южная Корея и КНДР восстановили линии для связи между двумя странами, разорванные в прошлом году, сообщает Интерфакс.

"Две Кореи вновь восстановили трансграничную линию связи в 10 часов утра (4:00 по Киеву - ред.)" , - сообщила администрация президента Южной Кореи.

В Голубом доме также отметили, что лидеры двух Корей неоднократно обменивались личными письмами, начиная с апреля. Сообщение о возобновлении связи между двумя странами опубликовало и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Сейчас вся корейская нация желает, чтобы отношения между Севером и Югом как можно скорее восстановились после неудач и застоя. В связи с этим лидеры Севера и Юга договорились сделать большой шаг в восстановлении взаимного доверия и содействии примирению путем восстановления прерванных межкорейских линий связи посредством недавнего обмена несколькими личными письмами" , - пишет агентство.