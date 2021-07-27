Половина американцев считают войну в Афганистане ошибкой

Как утверждает американский социологический институт Gallup почти половина американцев — 47 процентов — придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане было ошибкой, сообщает РИА Новости.

США ранее заявили о выводе большинства своих войск из Афганистана, процесс планируют завершить к концу августа.

Социологи приводят данные опроса, проведенного с 6 по 21 июля. Результаты исследования основаны на опросе 1007 граждан старше 18 лет в 50 штатах США и округе Колумбии, погрешность составляет четыре процента c вероятностью 95 процентов.

Gallup проводит этот опрос с 2001 года. В 2014 году 49 процентов американцев назвали войну в Афганистане ошибкой, что стало самым большим показателем.

Мнения расходятся в зависимости от партийной принадлежности, в 2021 году 56 процентов демократов и 29 процентов республиканцев заявили, что они считают войну США в Афганистане ошибкой.

При этом отмечается, что в мае 2011 года менее половины демократов назвали войну ошибкой, после того как основателя террористической группировки "Аль-Каида"* Усаму бен Ладена убили в Пакистане.