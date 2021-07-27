Турция призвала РФ смириться с поставками оружия Украине

Турция взаимодействует с Украиной и поставляет ей оружие, но это не должно оказывать влияния на ее отношения с Россией, сообщает Лента.Ру.

Об этом рассказал профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.﻿ Унал призвал Москву смириться с тем фактом, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По словам эксперта, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию по военной мощности.

"Западные страны, Соединенные Штаты и другие, будут лишь натравливать Украину на Россию. А нам незачем провоцировать Украину, мы просто стремимся поддерживать наши отношения на хорошем уровне. Это большая разница" , — подчеркнул он.

При этом то, что Турция поддерживает хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, может позволить стране стать посредником между двумя странами.

"Наши отношения с Киевом не представляют угрозы для России, и Россия не должна видеть это в таком свете" , — отметил Унал.

О поставке турецких беспилотников для ВМС президент Украины Владимир Зеленский объявил в начале июля. По его словам, украинские специалисты уже завершили обучение по управлению Bayraktar TB2 в Турции. Он также отметил, что до 2023 года Турция построит Украине современный корвет.