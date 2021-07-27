Курс валют НБУ на 27 июля

Курс валют НБУ на 27 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 27 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 26 июля, упал на 7 коп до 26.98 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 4 коп до 31.81 за 1 евро.

Курс рубля упал на 3 коп до 3.65 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.21 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.37 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого снизился на 4 коп до 6.93 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.980500 --0.068
EUR Евро 31.808700 --0.036
RUB Рубль 0.365020 --0.003
GBP Фунт стерлингов 37.210200 --0.017
CHF Швейцарский франк 29.369700 --0.006
PLN Польский злотый 6.928200 --0.042
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