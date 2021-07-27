Курс валют НБУ на 27 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 27 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 26 июля, упал на 7 коп до 26.98 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 4 коп до 31.81 за 1 евро.
Курс рубля упал на 3 коп до 3.65 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.21 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 1 коп до 29.37 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого снизился на 4 коп до 6.93 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.980500
|EUR
|Евро
|31.808700
|RUB
|Рубль
|0.365020
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.210200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.369700
|PLN
|Польский злотый
|6.928200