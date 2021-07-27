Вирастюк пообещал не голосовать за "катастрофические" законопроекты "слуг"

Народный депутат и обладатель титула "Самый сильный человек Украины" Василий Вирастюк пообещал не голосовать за "катастрофические" инициативы своей фракции "Слуга народа", сообщает УНИАН.

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

По словам Вирастюка, он не поддержит законопроекты "слуг", если будет с ними принципиально не согласен.

"Конечно, если будет что-то такое катастрофическое, что мне абсолютно не заходит, как журналисты любят говорить, "красные линии", я не буду голосовать" , - пообещал народный депутат.

Василий Вирастюк был избран депутатом Верховной Рады 28 марта, когда на 87-м округе на Ивано-Франковщине состоялись довыборы в парламент.