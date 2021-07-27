Что получит и потеряет Украина, если запустят "Северный поток-2"

21 июля США и Германия пришли к крупному политическому соглашению, которое может полностью изменить маршрут поставок газа из России в Европу. Украине в этом случае грозит энергетический кризис, многомиллионные убытки и полномасштабная война. Однако сейчас звучат предложения о компенсации нашей стране – включая финансовую помощь, защиту от российской агрессии и даже ускоренное вступление в НАТО, сообщает Обозреватель.

Что может получить и потерять Украина в случае уступок по "Северному потоку-2" – читайте далее.

Что стоит на кону?

За прошлый год "Газпром" заплатил "Нафтогазу" 2,11 млрд долларов за прокачку голубого топлива по газотранспортной системе Украины в Европу. Такую же сумму Россия должна будет платить ежегодно до 2024 году – согласно пятилетнему контракту.

После запуска СП-2 и окончания контракта с "Нафтогазом" российская сторона может полностью отказаться от прокачки газа через Украину, лишив нашу страну ежегодных поступлений в бюджет за эксплуатацию ГТС.

"Сейчас у нас есть контракт на несколько лет по транзиту газа – до 2024 года. Вопрос в том, что произойдет после 2024 года. Ведь 2024-й – это не так далеко. И я согласен с министром финансов в оценке – у нас будут от этого потери. 1,5 млрд долларов – это немало" , – считает экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Еще одна причина для беспокойства – военная безопасность Украины. Ведь сейчас транзит газа гарантирует нашей стране защиту от полномасштабного наступления со стороны РФ.

"Пока у нас есть транзит, руки нашего северного соседа это связывает" , – считает Глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Что получит Украина?

После пяти месяцев переговоров американские и немецкие власти все-таки объявили о сделке по "Северному потоку-2". Она состоит из восьми пунктов и должна защитить Украину от полномасштабной российской агрессии, а также позволить модернизировать украинскую газовую инфраструктуру. Вот главные из условий:

Германия и США попытаются добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года (когда заканчивается нынешний контракт);

Германия будет добиваться санкций против России, если Москва будет совершать "агрессивные действия" против Украины;

Германия и США финансово помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, чтобы снизить зависимость страны от поставок и транзита российского газа;

Германия организует "зеленый фонд" в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины;

Германия также пообещала "приложить усилия по защите и увеличению пропускной способности обратных потоков газа в Украину" из Европы и помочь интегрировать энергетическую систему страны в европейскую электрическую сеть.

НАТО в обмен на "Северный поток-2"?

Есть и другие варианты компенсации – к примеру, предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО. Такое предложение недавно озвучил министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис. Также, по его словам, равнозначным обменом на запуск "Северного потока-2" стал бы вывод российских войск с оккупированных территорий.

"Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или чтобы открытие газопровода было использовано как рычаг для вывода российских войск с территории Украины... Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать его. В противном случае это станет поражением государств, которые договорились о "Северном потоке-2" , – заявил дипломат.

Похожую информацию озвучила и народный депутат Ирина Верещук. По ее словам, в парламенте Швеции рассматривается предложение о вступлении этой страны в НАТО вместе с Украиной.

"Несколько часов назад я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентированно рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение – вступить в НАТО вместе с Украиной" , – сказала она.

Политик добавила, что такой исход противостояния по газопроводу станет "огромной победой" для Украины.

"Если Россия считает, что "Северный поток-2" ей так уж необходим, что ей необходимо получить возможность ограничить Украину в энергетическом клубе государств, то давайте мы тогда дадим ПДЧ и гарантии безопасности именно таким образом – Украина в НАТО" , – предположила она.

Кремлю рано открывать шампанское

Сделка между США и Германией – плохой сигнал. Однако эксперты отмечают, что это пока только декларация намерений, а основная борьба еще впереди. В частности, сыграть на руку Украине может Третий энергетический пакет и решение суда ЕС, которое обязало "Газпром" использовать европейское продолжение "Северного потока" (OPAL) только на 50%.

"Если таким же образом будет ограничена прокачка газа по Северному потоку-2, то по нему сможет идти не 60 кубометров газа, а только 30. Это значит, что сегодня еще рано пить шампанское в Кремле, – прокачка через ГТС Украины будет оставаться объективной" , – считает экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.

А есть еще статья 274 ассоциации Украины с Евросоюзом, где указано, что при развитии газовой инфраструктуры в Европе, страны ЕС должны учитывать украинские интересы.

"Мы должны приумножить наши усилия и искать новых союзников, новые подходы и бороться дальше. Даже если сейчас "Северный поток" запустится на полную мощность, то ограничения на использование OPAL приведут к тому, что газопровод сможет использоваться только на 70-75% своей мощности. Пока эта декларация – это только первый раунд. Основная борьба у нас еще впереди" , – считает Сергей Макогон.

К тому же, против запуска газопровода выступает Конгресс США, который называет проект геополитической катастрофой для США и полной победой для России. Этот фактор дает надежду украинскому правительству, что строительство "Северного потока-2" еще можно остановить с помощью американских санкций.

"Тем более, что в сентябре в Германии состоятся выборы и партия Зеленых, скорее всего войдет в коалицию. А у нее в программе написано, что она против "Северного потока-2". Поэтому ситуация для РФ далеко не выигрышная" , – добавил Огрызко.

Несмотря на неутешительные результаты переговоров Джо Байдена и Ангелы Меркель, борьба против запуска "Северного потока-2" еще не закончилась. У Украины есть поддержка среди западных партнеров – частности, это немецкая партия Зеленых и Конгресс США, который понимает опасность российского влияния. Кроме того, украинские власти вместе с Польшей должны донести до американских и немецких партнеров: газопровод опасен не только для нашей страны, но и для Европы в целом.