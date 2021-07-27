В Германии судят пенсионера, хранившего дома танк "Пантера"

В Германии проходит суд над пенсионером, который хранил в своем подвале танк «Пантера» времен Второй мировой войны, зенитную пушку и торпеду, сообщает Зеркало недели.

По информации BBC News эту боевую технику вывезли из дома в северном городе Хейкендорф, что в Шлезвиг-Гольштейне, в 2015 году. Ее обнаружили при обыске, разыскивая украденные нацистами произведения искусства.

Прокуроры и адвокаты защиты пока ведут переговоры о возможной мере пресечения, включая условный срок и штраф в размере до €500 тыс.

Обвиняемый также должен найти новые дома для предметов его коллекции. По словам адвоката пенсионера, музей в США готов приобрести танк.

Юристы также сообщают, что немецкие коллекционеры обращались к подсудимому по поводу других предметов, в том числе штурмовых винтовок и пистолетов.

На судебном заседании адвокаты пытались определить, нарушил ли пенсионер закон Германии о контроле над военным оружием. Закон регулирует производство оружия, продажу и перевозку. Защита утверждает, что многие орудия больше не функционируют и что танк был куплен на металлолом.

Адвокаты предлагают снизить размер штрафа до €50 тыс. Между тем, прокуроры предположили, что часть оружия и боеприпасов все еще может быть использована.

Еще одно слушание по этому делу назначено на 28 июля, а решение ожидается в августе 2021-го.