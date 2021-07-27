Крупнейший ритейлер из РФ под санкциями: последствия для рынка е-коммерс
Крупнейший ритейлер из РФ Wildberries попал в Украине под санкции из-за сомнительных товаров, доступных на его платформе для украинцев, сообщает UBR.
Президент Владимир Зеленский подписал указ и запретил деятельность этой компании в нашей стране на три года.
Как выполняются санкции
В соответствии с решением главы государства, все активы российского интернет-ритейлера в нашей стране должны быть заблокированы со дня публикации указа (23 июля). Однако по состоянию на вечер 26 июля сайт компании функционировал.
Как и ранее в подобных указах о введении ограничительных мер в них не указан способ выполнения – кто именно должен обеспечить ограничительные мероприятия. Например, в той части, которая касается телекоммуникационной сферы, заявил предправления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Анатолий Пятаков.
Согласно ст. 10 закона "О Совете нацбезопасности и обороны", решения СНБО, введенные в действие указами президента, являются обязательными к выполнению органами исполнительной власти. То есть, подчеркнул эксперт, не частными структурами, которыми являются операторы и провайдеры телекоммуникаций.
По его словам, ИнАУ публично и неоднократно отправляла письма в органы государственной власти и обращала их внимание на:
- отсутствие юридических процедур выполнения ограничительных мер, ведь телеком-услуги предоставляются потребителям на основе договора. Для прекращения/приостановления действия хозяйственного договора нужен определенный период;
- неэффективность ограничительных мер путем блокирования интернет-ресурсов из-за возможности их обходить;
- техническую невозможность блокирования определенного ресурса, ведь следствием закрытия доступа могут возникнуть ограничения и для других ресурсов;
- технически корректные блокировки ресурса в сети интернет возможны только владельцем веб-сайта или дата-центром, где размещен контент.
"Это основные юридические и технические вопросы по выполнению операторами, провайдерами телекоммуникаций указов президента Украины и решений СНБО по выполнению ограничительных мероприятий (санкций), что касается блокировки, если такие действия выполнять в правовой плоскости", – подчеркнул глава ИнАУ.
Влияние на украинский рынок
Опрошенные эксперты отметили, что влияние крупного российского интернет-ритейлера на украинскую индустрию электронной коммерции незначительно.
"Их доля – очень-очень маленькая", – сообщил эксперт в сфере электронной коммерции Ян Ружичка.
Для сравнения, в РФ Wildberries возглавил топ-100 крупнейших онлайн-магазинов РФ с объемом продаж за 2020 год 437,2 млрд руб. (около $5,9 млрд). Данные по деятельности в Украине за все время работы здесь в Wildberries не озвучивали.
По оценкам эксперта, после запуска у нас российского магазина количество заказов начало падать – выход в Украину был крайне неудачным. Футболки с Путиным, плакаты со Сталиным и другие подобные товары – выходить на украинский рынок с такими "ассортиментом" было очень необдуманным шагом.
Ружичка убежден, что, как и у большинства иностранных магазинов в Украине, у Wildberries тоже возникали сложности с возвратами.
"Почти у всех заграничных магазинов такая проблема – проблема вернуть товар и получить за него деньги…", – констатировал он.
Уходят незаметно
Компания Wildberries "была незаметной" на рынке электронной коммерции Украины.
"Они сразу зашли неправильно", – заявил гендиректор украинского агентства интернет-маркетинга Promodo Александр Колб.
"Как незаметно вошли, так незаметно вышли", – спрогнозировал эксперт последствия для украинского рынка в случае ухода интернет-ритейлера из РФ.
В комментарии он отметил, что помимо скандальных товаров к ошибкам ритейлера можно добавить то, что сайт изначально был только на русском языке.
Как появление Wildberries в Украине, так и ее уход с точки зрения места на рынке никаких существенных и заметных изменений не вызовет. Такую мысль высказал директор агентства маркетинговых сервисов OS Direct Валентин Калашник.
"Какой-то ощутимой конкуренции для моих клиентов эта компания не составляла", – констатировал он.
То, что у компании "не тот имидж" и ее не будет воспринимать "украинский потребитель", стало очевидно после прошлогоднего скандала с "футболками Путина".
"Уже тогда стало понятно, что преимущественное большинство потребителей к этой компании не будут лояльно относиться", – подчеркнул Калашник.
В самой компании Wildberries на запрос не ответили. На ее сайте указано, что доставкой товаров по Украине занимается логистический оператор Meest. Но директор по маркетингу Meest Group Марта Янкив заверила, что это не соответствует действительности.
"Не доставляем", – коротко подчеркнула она.