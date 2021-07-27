Крупнейший ритейлер из РФ под санкциями: последствия для рынка е-коммерс

Крупнейший ритейлер из РФ Wildberries попал в Украине под санкции из-за сомнительных товаров, доступных на его платформе для украинцев, сообщает UBR.

Президент Владимир Зеленский подписал указ и запретил деятельность этой компании в нашей стране на три года.

Как выполняются санкции

В соответствии с решением главы государства, все активы российского интернет-ритейлера в нашей стране должны быть заблокированы со дня публикации указа (23 июля). Однако по состоянию на вечер 26 июля сайт компании функционировал.

Как и ранее в подобных указах о введении ограничительных мер в них не указан способ выполнения – кто именно должен обеспечить ограничительные мероприятия. Например, в той части, которая касается телекоммуникационной сферы, заявил предправления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Анатолий Пятаков.

Согласно ст. 10 закона "О Совете нацбезопасности и обороны", решения СНБО, введенные в действие указами президента, являются обязательными к выполнению органами исполнительной власти. То есть, подчеркнул эксперт, не частными структурами, которыми являются операторы и провайдеры телекоммуникаций.

По его словам, ИнАУ публично и неоднократно отправляла письма в органы государственной власти и обращала их внимание на:

отсутствие юридических процедур выполнения ограничительных мер, ведь телеком-услуги предоставляются потребителям на основе договора. Для прекращения/приостановления действия хозяйственного договора нужен определенный период;

неэффективность ограничительных мер путем блокирования интернет-ресурсов из-за возможности их обходить;

техническую невозможность блокирования определенного ресурса, ведь следствием закрытия доступа могут возникнуть ограничения и для других ресурсов;

технически корректные блокировки ресурса в сети интернет возможны только владельцем веб-сайта или дата-центром, где размещен контент.

"Это основные юридические и технические вопросы по выполнению операторами, провайдерами телекоммуникаций указов президента Украины и решений СНБО по выполнению ограничительных мероприятий (санкций), что касается блокировки, если такие действия выполнять в правовой плоскости" , – подчеркнул глава ИнАУ.

Влияние на украинский рынок

Опрошенные эксперты отметили, что влияние крупного российского интернет-ритейлера на украинскую индустрию электронной коммерции незначительно.

"Их доля – очень-очень маленькая" , – сообщил эксперт в сфере электронной коммерции Ян Ружичка.

Для сравнения, в РФ Wildberries возглавил топ-100 крупнейших онлайн-магазинов РФ с объемом продаж за 2020 год 437,2 млрд руб. (около $5,9 млрд). Данные по деятельности в Украине за все время работы здесь в Wildberries не озвучивали.

По оценкам эксперта, после запуска у нас российского магазина количество заказов начало падать – выход в Украину был крайне неудачным. Футболки с Путиным, плакаты со Сталиным и другие подобные товары – выходить на украинский рынок с такими "ассортиментом" было очень необдуманным шагом.

Ружичка убежден, что, как и у большинства иностранных магазинов в Украине, у Wildberries тоже возникали сложности с возвратами.

"Почти у всех заграничных магазинов такая проблема – проблема вернуть товар и получить за него деньги…" , – констатировал он.

Уходят незаметно

Компания Wildberries "была незаметной" на рынке электронной коммерции Украины. "Они сразу зашли неправильно", – заявил гендиректор украинского агентства интернет-маркетинга Promodo Александр Колб.

"Как незаметно вошли, так незаметно вышли" , – спрогнозировал эксперт последствия для украинского рынка в случае ухода интернет-ритейлера из РФ.

В комментарии он отметил, что помимо скандальных товаров к ошибкам ритейлера можно добавить то, что сайт изначально был только на русском языке.

Как появление Wildberries в Украине, так и ее уход с точки зрения места на рынке никаких существенных и заметных изменений не вызовет. Такую мысль высказал директор агентства маркетинговых сервисов OS Direct Валентин Калашник.

"Какой-то ощутимой конкуренции для моих клиентов эта компания не составляла" , – констатировал он.

То, что у компании "не тот имидж" и ее не будет воспринимать "украинский потребитель", стало очевидно после прошлогоднего скандала с "футболками Путина".

"Уже тогда стало понятно, что преимущественное большинство потребителей к этой компании не будут лояльно относиться" , – подчеркнул Калашник.