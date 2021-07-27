Льготы на электроэнергию предлагают отменить

Тариф на электроэнергию в Украине должен определяться исходя из того, насколько близко объект генерации находится к тому или иному населенному пункту. От льгот на оплату электричества, которые "бесят" не получающих их граждан, необходимо отказаться.﻿ Такое мнение высказал городской голова Вараша, города-спутника Ровенской АЭС, Александр Мензул, сообщает UBR.

Напомним, города-спутники АЭС хотят добиться возвращения 30% льготы на оплату электрической энергии, которой в прошлом году местное население лишило правительство.

Эта цель является важной для местных властей, которые избирались и составляли свои предвыборные программы с учетом льготы. Без нее реализовывать обещанное стало сложнее.

Но, как объяснил нам Александр Мензул, глобально центральным властям необходимо в принципе отказаться от льгот как элемента тарифной политики. Стоимость электроэнергии должна определяться потерями в линиях электропередачи и, соответственно, быть ниже для домохозяйств и городов, которые находятся ближе к объекту генерации.

"Так как мы (город Вараш – прим. ред.) живем рядом с генератором электроэнергии, то должны платить меньше. Это не льгота, это простая "физика". А сейчас у нас модель энергорынка такая, что где бы ты ни был и как далеко не находился от электрогенерирующего объекта, твоя цена от этого не зависит" , – отмечает Мензул.

Стоимость э/э, добавляет он, будет зависеть от биржи (если она в конце концов заработает), времени суток и разных манипуляций и спекуляций.