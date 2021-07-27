Льготы на электроэнергию предлагают отменить
Тариф на электроэнергию в Украине должен определяться исходя из того, насколько близко объект генерации находится к тому или иному населенному пункту. От льгот на оплату электричества, которые "бесят" не получающих их граждан, необходимо отказаться. Такое мнение высказал городской голова Вараша, города-спутника Ровенской АЭС, Александр Мензул, сообщает UBR.
Напомним, города-спутники АЭС хотят добиться возвращения 30% льготы на оплату электрической энергии, которой в прошлом году местное население лишило правительство.
Эта цель является важной для местных властей, которые избирались и составляли свои предвыборные программы с учетом льготы. Без нее реализовывать обещанное стало сложнее.
Но, как объяснил нам Александр Мензул, глобально центральным властям необходимо в принципе отказаться от льгот как элемента тарифной политики. Стоимость электроэнергии должна определяться потерями в линиях электропередачи и, соответственно, быть ниже для домохозяйств и городов, которые находятся ближе к объекту генерации.
"Так как мы (город Вараш – прим. ред.) живем рядом с генератором электроэнергии, то должны платить меньше. Это не льгота, это простая "физика". А сейчас у нас модель энергорынка такая, что где бы ты ни был и как далеко не находился от электрогенерирующего объекта, твоя цена от этого не зависит", – отмечает Мензул.
Стоимость э/э, добавляет он, будет зависеть от биржи (если она в конце концов заработает), времени суток и разных манипуляций и спекуляций.
"Сейчас, боюсь, наш энергетический рынок может превратиться в спекулятивный – пока этого нет, но это может быть", – резюмировал Мензул.