Украина должна готовиться к войне – депутат Киевсовета о намерениях РФ
Волонтер, парамедик, депутат Киевсовета Алина Михайлова заявила, что пророссийские боевики прицельно обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Оккупанты били из тяжелой артиллерии, которая запрещена минскими договоренностями, сообщает 24 Канал.
В дальнейшем на Востоке будет происходить еще большая эскалация.
По словам депутата, с начала 2021 года продолжаются сильные артиллерийские обстрелы. Многие украинские военные гибнут от снайперского огня.
"По моему мнению, в дальнейшем ситуация будет обостряться. Мы должны готовиться к полномасштабной войне",– подчеркнула Михайлова.
Она отметила, что бесспорно наша армия готова к любым ситуациям. Но открытым остается вопрос, готово ли к такой ситуации наше командование и власть.
Волонтер отметила, что украинским военным критически не хватает артиллерийских снарядов – тех самых, которыми стреляют российские наемники.
"Есть вопросы по вооружению и медицинскому обеспечению", – добавила она.