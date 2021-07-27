Honor Magic 3 получит "режим режиссёра" и светосильную оптику

Компания Honor опубликовала очередной тизер флагманского смартфона Magic 3. В этот раз производитель сделал акцент на возможностях основной камеры устройства, сообщает 4PDA.

Судя по видеоролику и заверению представителей Honor, гаджет сможет записывать видео «кинематографического уровня».

Рекламный ролик демонстрирует основную камеру смартфона, которая получит большой объектив. Внушительные физические размеры, по мнению сетевых информаторов, позволят компании добиться более высоких значений апертуры, что положительно повлияет на яркость и детализацию фотографий при ночной съёмке.

Слоганом нового тизера стала фраза «Когда изображение похоже на блокбастер». Ранее топ-менеджер компании заявил, что при создании интерфейса управления камерой Magic 3 в режиме видео разработчики вдохновлялись опытом профессиональной киноиндустрии. В смартфоне будет предусмотрен специальный режим «Фильм» с продвинутыми алгоритмами видеосъёмки.

Honor Magic 3 станет одним из первых смартфонов, построенных на базе процессора Snapdragon 888 Plus, что уже подтвердили тесты в Geekbench. Презентация нового флагмана состоится 12 августа.