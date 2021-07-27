В Турции предложили заключить с Россией "сделку по Крыму"

Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства. Об этом заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал, сообщает Лента.Ру.

Унал предложил России "возглавить движение по признанию республики" и пояснил, что объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России.

По его мнению, в обмен турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы в Крым, а турецкие власти откажутся от нарратива о том, что Крым является частью Украины. Унал признал, что подобный сценарий может выглядеть нереалистичным из-за существующей риторики обеих сторон по вопросам Крыма и Кипра.

"Но не забывайте, что политики используют риторику, чтобы потом занять более сильную позицию в случае переговоров" , — отметил он.

При этом эксперт заявил, что Турции незачем признавать Крым российской территорией.

"Потому что он и так уже является частью России, и Россия не обязательно попросит Турцию признавать это" , — пояснил он.

Унал добавил, что России тоже необязательно сразу признавать ТРСК: достаточно не мешать это делать другим странам, находящимся в ее орбите, и начать прямую торговлю с Северным Кипром.