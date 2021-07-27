Turkish Airlines увеличит число рейсов в пять городов Украины

Крупнейшая авиакомпания Турции Turkish Airlines в начале августа увеличит частоту полетов сразу в пять городов Украины, в том числе в столичный аэропорт Борисполь, рассказали в украинском представительстве авиаперевозчика, сообщает Avianews.

Новое расписание затронет полеты из Стамбула в Киев, Харьков, Одессу, Львов и Запорожье.

Авиакомпания увеличит число рейсов в Киев с 18 до 21 в неделю. Аналогичное увеличение частоты, с 18 до 21 рейса в неделю, произойдет на маршруте Одесса-Стамбул.

Из Стамбула во Львов Turkish Airlines начнет летать 10 раз в неделю вместо восьми.

На маршрутах Стамбул-Харьков и Стамбул-Запорожье частота рейсов увеличится с пяти до семи в неделю.

На остальных маршрутах частота рейсов останется прежней. Turkish Airlines продолжит летать пять раз в неделю между Херсоном и Стамбулом. На линиях Киев-Анкара и Киев-Даламан, которые обслуживает лоу-кост-подразделение AnadoluJet, частота составит семь и три рейса в неделю соответственно.

Turkish Airlines развивает транзитные перевозки через новый аэропорт Стамбула. Это означает, что новыми рейсами могут воспользоваться как пассажиры, которые летят в Стамбул, так и путешественники, которым нужно в другие города Турции, страны Америки, Европы, Азии или Африки.