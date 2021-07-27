В США разбился частный самолет: возник сильный пожар

26 июля частный самолет Twin Turbo Jet Challenger 605 разбился при заходе на посадку около аэропорта Траки-Тахо в Калифорнии. На месте происшествия возник сильный пожар, сообщает Апостроф.

Согласно сообщениям местных СМИ, самолет упал в густо заросшем лесом районе недалеко от аэропорта, вызвав пожар. Полиция Траки сообщает, что в результате крушения не пострадали ни конструкции, ни люди на земле. Сколько было пассажиров на борту - неизвестно.

Сhallenger 605, сверхсредний реактивный самолет, вмещающий до 12 пассажиров. Этот тип был сертифицирован в 2006 году и имеет дальность действия около 7 200 км. Самолет оснащен двумя двигателями General Electric CF34-3.