В Украине предложили развернуть пункты вакцинации в автобусах и троллейбусах

Городской голова Кропивницкого Андрей Райкович предложил развернуть пункты прививки от коронавируса в автобусах и троллейбусах. Таким образом он хочет ускорить процесс массовой вакцинации, сообщает Обозреватель.

Райкович добавил, что транспорт с мобильными пунктами вакцинации можно пустить на микрорайоны на окраине города.

Городской голова отметил, что существует возможность организовать интернет-связь в транспорте и дополнительно обработать его дезинфекторами. Райкович призвал СМИ поддержать его инициативу, а также обратился к гражданам, чтобы они "услышали и поняли".

Мэр также призвал вакцинироваться дворников, работников ЖЭО, кондукторов общественного транспорта и водителей маршруток, а также людей из зоны риска – медиков, педагогов, социальных работников. Он подчеркнул, что безопасность во время пандемии зависит от количества вакцинированных.