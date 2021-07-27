В Украине объявили штормовое предупреждение

По прогнозам синоптиков, в Украине днем, 27 июля, ожидается град и сильные шквалы ветра, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, погода в западных областях ожидается не самая хорошая - грозы, днем местами град и шквалы ветра 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности - желтый.

В восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.